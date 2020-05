Uma criança de 1 a 4 anos, com comorbidades, e uma mulher entre 40 e 49 anos são os novos pacientes

publicado em 23/05/2020

Boletim Epidemiológico de hoje

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brMais dois pacientes testaram positivo para coronavírus neste sábado (23) em Votuporanga. É o que aponta o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado no início da noite.De acordo com o documento, os novos pacientes são uma criança de 1 a 4 anos, com comorbidades, que está internada em ala; e uma mulher, entre 40 e 49 anos, sem comorbidades, que está em tratamento/monitoramento domiciliar.Ainda segundo o Boletim, 21 pacientes já se curaram da doença até o momento e 216 pessos testaram negativo para o novo vírus.A cidade segue com dois óbitos confirmados. Outros 166 votuporanguenses apresentaram sintomas gripais leves e estão em monitoramento domiciliar.