Leiliane Vitório pendura as máscaras todos os dias no varal que criou

Mais uma vez Votuporanga se mostra referência em atitudes solidárias. Desta feita a dona de casa Leiliane Vitório já distribuiu cerca de mil máscaras para a população por meio do ‘varal solidário’, que se trata realmente de um varal com as máscaras disponíveis para quem precisar.

Leiliane disse à reportagem do A Cidade que a ideia surgiu em contrapartida das doações de alimentos que já acontecem no município. “O pessoal precisa se garantir com a saúde também, por isso decidi fazer o varal solidário”, afirmou.

Por trás da atitude da dona de casa, existem as pessoas que fazem as máscaras e doam para que sejam colocadas nos pontos de distribuição, que estão localizados na rua Amazonas (um entre as ruas Tocantins e a Tietê, outro no quarteirão das ruas Tietê e da Mato Grosso), na Concha Acústica e Leilane também entrega nas feiras livres.

“Encontrei as pessoas que faziam as máscaras pedi a doação a elas, que me passam as máscaras e eu distribuo na cidade, fazendo com que todos se cuidem”, completou. Leiliane.