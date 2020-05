28 de maio é o Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher que chama a atenção para importância do pré-natal

publicado em 28/05/2020

(Foto: Reprodução/CordVida/ Ultrassom Gestacional)

O ultrassom é um dos momentos mais marcantes da gestação. A emoção de descobrir que o bebê é saudável e ouvir o coração dele pela primeira vez marcam a vida dos papais. Nos últimos anos, graças à tecnologia, essa experiência ganhou novos contornos oferecendo a possibilidade de avaliar com alta precisão a formação do bebê e a saúde da gestante, logo nas primeiras semanas de gravidez.

Neste dia 28 de maio, é comemorado o Dia Internacional de Luta Pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna e estes exames realizados no pré-Natal são considerados fundamentais.

De acordo com o ginecologista e obstetra, especialista em medicina fetal, da clínica Ultraprime de Votuporanga, Dr Marcos Colombo, a ultrassonografia com o equipamento HD Live 5D é a mais moderna tecnologia nesta área e pode identificar, ainda no ventre da mãe, possíveis anomalias estruturais no bebê, avaliar seu crescimento e bem-estar, estimar risco de anomalias cromossômicas, riscos de partos prematuros, rastrear possíveis casos de pré-eclâmpsia, entre outros.

“Graças ao avanço da medicina, é possível rastrear a maioria das malformações e muitas síndromes genéticas, além de diagnosticar possíveis distúrbios no crescimento do bebê no útero. Algumas situações podem ser corrigidas ou amenizadas com a cirurgia fetal. Temos o ultrassom HD Live 5D em nossa clínica e em casos de necessidade de cirurgias de alta complexidade acionamos a Fundação de Medicina Fetal Latino Americana e a equipe da Escola Paulista de Medicina”, destaca. As equipes, por sua vez, avaliam o caso e enviam uma equipe para realizar o procedimento junto com médicos locais na Santa Casa da cidade ou em hospitais definidos pela Fundação em Campinas ou São Paulo.

O médico Alexandre Parma, especialista em diagnóstico por imagem, explica que Votuporanga conta com um equipamento superpremium (GE Voluson E10), cujo foco principal são os exames da saúde da mulher, como ginecologia, obstetrícia e medicina fetal, bem como estudos complexos em medicina interna e estruturas superficiais. “Para a família que deseja ter um exame, imagem e diagnóstico com maior exatidão, é o mais moderno do mercado. Revela belas imagens do bebê, com detalhes do rostinho, orelhas, mãos e pés, membros, genitais. No entanto, além de cuidar da saúde da mulher e da criança, também realizamos estudos como para doença inflamatória intestinal e Doppler de órgãos e extremidades, além dos estudos dos músculos, tendões e articulações", completa.

Interessados, devem agendar a consulta particular pelo (17) 99661-6961.

Alexandre Parma

Alexandre Parma é médico formado pela FAMERP, especialista em diagnóstico por imagem e responsável pela transformação da Santa Casa de Votuporanga em referência em Diagnóstico por Imagem. É Membro Titular do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR). Membro Associado do RSNA (Sociedade de Radiologia Norte Americana) Membro Associado da ESR (Sociedade Europeia de Radiologia).

Marcos Colombo

Marcos Colombo é médico formado pela UERJ, com especialização em Ginecologia e Obstetrícia. Obteve os títulos de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR), com área de atuação em Ultrassonografia Geral, Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia, Mamografia e Densitometria Clínica e Óssea pela Sociedade Brasileira de Densitometria (SBDENS) e InternationalSociety for ClinicalDensitometry (ISCD). Também é pós-graduado em Medicina Fetal pela Fundação de Medicina Fetal latino-americana (FMF-la). Atualmente, é responsável pelo Setor de Imagenologia da Mulher e Medicina Fetal do Departamento de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Santa Casa de Votuporanga. Preceptor da Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Santa Casa de Votuporanga/UNIFEV e Docente do Curso de Medicina da Unifev.

Ultraprime

Clínica de Imagem Ultraprime é a única do interior paulista a oferecer exames utilizando o equipamento GE Voluson E10 (versão BT 19) com HD Live 5D em consultório. O aparelho é um novo método para que pais possam visualizar seus filhos mais nitidamente, quando ainda estão no ventre materno. Diagnósticos precisos e em seu estágio inicial são muito importantes para aumentar as chances de cura de qualquer enfermidade. Focada na saúde da mulher, realiza exames de acompanhamento gestacional e toda a gama que envolve a saúde da mãe e do bebê.