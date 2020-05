Os leitos do hospital estão ocupados com sete pacientes confirmados e outros seis com suspeita de coronavírus

publicado em 25/05/2020

Os dados são do Informe Diário da Santa Casa de Votuporanga

A taxa de ocupação da ala isolada para pacientes com suspeita e confirmados de Covid-19 na Santa Casa de Votuporanga continua crescendo. De acordo com o último Informe Diário divulgado pelo hospital no final da tarde desta segunda-feira (25), sete pacientes que testaram positivo estão internados, além outros seis com suspeita da doença.

Dos sete confirmados com a doença, três estão na UTI em estado grave, dois deles respiram com o auxílio de aparelhos. Os outros quatro estão em ala e estáveis. Também estão em ala mais seis pacientes com suspeita da Covid-19.

Ocupação

Para atendimento ao novo vírus o hospital separou uma ala isolada com 15 leitos de enfermaria e uma UTI com dez leitos a fim de socorrer os casos mais graves. Levando em consideração o informe, a taxa de ocupação da enfermaria é de 66%, enquanto da UTI está em 30%.

A unidade é referência para atendimentos da Covid-19 para 17 municípios da região noroeste, alcançando uma área de aproximadamente 200 mil habitantes.

