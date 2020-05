Os futuros proprietários dos imóveis estavam passando por necessidades, em meio à pandemia, por terem que pagar aluguel e as prestações da casa

publicado em 13/05/2020

Casas serão entregues até dia 30 deste mês

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

fernanda@acidadevotuporanga.com.br

Após pressão da população, por meio das redes sociais e também da Câmara Municipal, a Prefeitura de Votuporanga, enfim, liberou, na tarde de anteontem, a documentação necessária para a entrega das 289 casas do Pacaembu IV. Os futuros proprietários dos imóveis estavam passando por necessidades, em meio à pandemia, por terem que pagar aluguel e as prestações da casa.

Com a documentação em mãos, a construtora responsável pela obra já iniciou o agendamento para a entrega das chaves, que deve acontecer gradualmente até o dia 30 deste mês. Antes disso, alguns dos futuros proprietários, que aguardam ansiosamente a realização do sonho da casa própria, entraram em contato com o a redação do jornal A Cidade, para demonstrar a indignação referente à dúvida que cercava o tão esperado momento de pegar as chaves da casa.

“Eles estão no prazo, mas existem muitas pessoas que perderam o trabalho e não estão dando conta de conciliar as parcelas e o aluguel da casa em que estão”, disse Ana Paula Fernandes. A moradora também comunicou que seria feita uma manifestação, mas não foi preciso devido à resposta do gabinete do prefeito.

Burocracia

Para emissão dos documentos, a Secretaria Municipal de Planejamento, por meio do titular da Pasta, o arquiteto Jorge Seba, trabalhou junto às demais Secretarias Municipais para aprovação de toda a infraestrutura do loteamento.