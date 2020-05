Professores, diretores, coordenadores e secretários de 12 municípios participaram do bate-papo

publicado em 27/05/2020

Ao todo, 12 cidades foram representadas (Foto: Divulgação/Unifev)

Por causa da Covid-19, as atividades da Educação Infantil têm sofrido uma grande perda devido ao distanciamento social. Pensando em formas de capacitar ainda mais os profissionais da educação, por meio da tecnologia, o Sistema de Ensino Unifev (SEU) realizou, recentemente, seu primeiro treinamento online para professores, diretores, coordenadores e secretários de municípios parceiros.Ao todo, 12 cidades foram representadas. São elas: Álvares Florence, Cosmorama, Dracena, Ilha Comprida, Monte Aprazível, Monções, Parisi, Paulo de Faria, Poloni, Presidente Alves, Santa Barbara D’Oeste e Sebastianópolis do Sul.O bate-papo, que durou cerca de uma hora, contou com a participação de 101 profissionais conectados à plataforma Teams da Microsoft, no qual receberam o suporte dos assessores pedagógicos do SEU, Daniela Amaral e Edel Barbosa, e da vendedora Vivian Guerche. Além disso, tiveram acesso a tutoriais de como utilizar todo o potencial da ferramenta para ampliar a participação e efetividade das atividades propostas aos pais e alunos e, ainda, trocaram experiências pessoais de como estão lidando com a situação.Para a coordenadora do Sistema, Profa. Dra. Nínive Daniela Guimarães Pignatari, a ação é mais uma estratégia da equipe para apoiar os educadores. “A ideia é realizar encontros semanais, todas as quintas-feiras, pois, dessa forma, podemos conhecer as necessidades deles e, em contrapartida, oferecer soluções precisas”, explicou.