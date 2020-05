A Cidade segue com a série de reportagens sobre as promessas não cumpridas do Plano de Governo do atual prefeito

oão Dado chegou a se reunir, em Brasília-DF, com o então ministro da Pasta Gilberto Kassab que firmou o compromisso de que o município seria contemplado com o programa

O primeiro item do setor de “Cidade” do Plano de Governo do então candidato a prefeito, João Dado (PSD) era “Inserção plena de Votuporanga no conceito de Cidade Digital – programa do Governo Federal”. Faltando pouco mais de sete meses para o fim de seu mandato, no entanto, a proposta sequer foi iniciada e tampouco concluída de forma plena.

Lançado em 2014 pela então presidente Dilma Rousseff e seu ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, o Cidade Digital é um programa bastante amplo. O objetivo é modernizar a gestão, ampliar o acesso aos serviços públicos e promover o desenvolvimento dos municípios por meio da tecnologia.

O projeto atua em algumas frentes: construção de redes de fibra óptica que interligam os órgãos públicos locais; disponibilização de aplicativos de governo eletrônico para as prefeituras; capacitação de servidores municipais para uso e gestão da rede; oferta de pontos de acesso à internet para uso livre e gratuito em espaços públicos de grande circulação, como praças, parques e rodoviárias.

No papel trata-se de uma grande iniciativa, mas na prática ela só foi de fato implantada em apenas 258 dos mais de cinco mil municípios brasileiros. No estado de São Paulo são apenas 27 e Votuporanga não está neste seleto grupo.

Na região, aliás, apenas Jales conseguiu tirar o programa do papel. No dia em que a cidade comemorou seu aniversário de 79 anos, celebrado no dia 15 de abril, o programa começou a operar oferecendo acesso gratuito de internet em praças, Biblioteca Municipal e no Terminal Rodoviário, além de acesso interno em cerca de 30 prédios públicos .

De acordo com o secretário municipal de Comunicação Social de Jales, Douglas Zílio, a instalação de aproximadamente 21 quilômetros de fibra ótica, contemplados pelo programa do Governo Federal, começou a ser executada em março do ano passado, com investimentos na ordem de R$ 1.750.000,00.

“Em 2017 a prefeitura de Votuporanga protocolou o Ofício solicitando a inclusão do município no Programa. À época informou-se que não seria mais possível incluir novos municípios no Programa, pois os projetos já estavam em andamento de acordo com o planejamento realizado para os municípios selecionados. Orientou-se que a prefeitura aguardasse a conclusão do Programa atual e verificasse outros projetos de governo que pudessem vir a surgir. O processo foi, então, arquivado”, disse o Ministério em nota enviada ao A Cidade.

Reunião

Logo após ser eleito em 2016 o prefeito João Dado chegou a se reunir, em Brasília-DF, com o então ministro da Pasta Gilberto Kassab, líder nacional de seu partido atual, que firmou o compromisso de que o município seria contemplado com o programa.

À época, em entrevista ao A Cidade, Dado disse que voltaria à capital federal para acertar os últimos detalhes. “Com ele, podemos ter uma central de vários serviços totalmente digitalizada”, contou.