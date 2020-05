Paciente ficou dez dias internada no hospital e recebeu alta neste domingo

publicado em 31/05/2020

Paciente se recupera de Covid-19 e deixa Santa Casa (Foto: Santa Casa/ Divulgação)

Da redaçãoA Santa Casa de Votuporanga comemorou e divulgou no início da tarde deste domingo, dia 31, a recuperação de mais um paciente que estava internado no hospital com coronavírus.Após dez dias internada com Covid-19, Malta Donisetti Machado Seviero deixou a Santa Casa de Votuporanga neste domingo. Uma foto da paciente com parte da equipe médica do hospital foi divulgada pela assessoria de comunicação do hospital.Em nota nas redes sociais, a Santa Casa comemorou a recuperação de Malta. “Domingo de alegrias na Santa Casa [...] A superação da doença é sua, mas a alegria também é nossa. Nos orgulhamos muito da sua recuperação e desejamos muita saúde e grandes vitórias para você daqui pra frente”.