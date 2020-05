Ao jornal A Cidade, psicólogos esclarecem sobre os efeitos que a quarentena pode levar a saúde emocional dos idosos

publicado em 22/05/2020

Redobrar os cuidados com a saúde dos idosos neste momento de pandemia e isolamento é essencial (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brOs idosos, classificados como grupo risconesta pandemia da covid-19, devem ter cuidadoespecial utilizando as medidas de proteção exigidas. Mas todo este clima de pandemia e inatividade social podem trazer riscos para a saúde emocional deles.Em entrevista para o jornal A Cidade, o coordenador do curso de Psicologia da Unifev, Felipe Pereira Gomes, e a psicóloga Natália Bimestre dos Reis alertam sobre os efeitos da quarentena na saúde emocional dos idosos.Primeiramente, eles falaram sobre a depressão nesta fase que pode ser atraída por diversos motivos, um assunto que requer a atenção da família. “A mudança de rotina devido à aposentadoria, mudanças físicas que podem tornar algumas tarefas cotidianas mais cansativas ou difíceis, diminuição de contato com amigos e membros da família, sobretudo nesse momento de isolamento provocado pela pandemia”, explicaram.Importante é redobrar a atenção e oferecercondições para que o idoso consiga se manter ativo, para melhorar a situação. “Ajudar a encontrar novas tarefas que lhe sejam prazerosas ou maneiras de se adaptar a novas formas de desenvolver as suas tarefas do dia-a-dia”, disseram. Ademais, a atenção da família é essencial, fator que eventualmente é negligenciado pela vida corrida dos familiares.“No isolamento que estamos vivendo, é necessário redobrar esses cuidados, de forma que o idoso procure manter um contato frequente com a família,que, por sua vez, deve se manter presente de uma nova maneira, para não colocar em risco a saúde dos idosos”, complementaram.Os psicólogos afirmam que para que a rotina não seja cansativa, planejá-la é o ideal. “Identificar quais tarefas não precisam de tanto cuidado ou que não necessitam serem executadas com tanta frequência, de forma a restaurar um equilíbrio que havia antes do isolamento”, colocaram. Os idosos são muito rigorosos quanto aos cuidados com a casa e zelo excessivo de tarefas domésticas, o que traz um cansaço físico e pode produzir também sofrimento psicológico. “A família pode auxiliar nesse aspecto, ajudando-os a pensar quais tarefas podem ser modificadas”.Os exercícios físicos no dia a dia dos idosos no isolamento são importantes também paraa saúde mental. Os profissionais explicaram que a perda de capacidades física é um motivador para a depressão, por isso é importante pensar em formas para que os idosos continuem ativos. “Recomenda-se que os idosos ou seus familiares busquem orientações de profissionais da saúde a esse respeito, para que os novos tipos de exercícios não produzam lesões”, propuseram.Outra grande aliada neste momento é a internet que mantém os idosos ativos e envolvidos no mundo. “Por meio da internet, é possível que eles façam chamadas de vídeo, tenham acesso a fotos dos amigos e familiares ou assistam filmes, todos fatores importantes para a manutenção da saúde psicológica”.Mas nem todos os idosos gostam ou tem facilidade com a tecnologia, a recomendação dos psicólogos é que os familiares sejam pacientes e proponham essa inserção no dia a dia. “Whatsapp, Facebook ou Netflix, busquem ensiná-los sobre como funciona cada uma delas, sempre respeitando o ritmo e as preferências de cada um”, concluíram.