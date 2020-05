O texto, publicado na quarta-feira (13), apresentava a revolta de Isabella que já havia pegado dengue por três vezes

publicado em 15/05/2020

O A Cidade registrou a reclamação da moradora que já tinha pegado dengue por três vezes; no dia seguinte a Prefeitura a procurou (Foto: Redes sociais)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.br“Hoje venho não para reclamar, mas para agradecer, acredito que do mesmo jeito que temos coragem para reclamar, temos que ter a ética de vir agradecer”, foi o que escreveu ontem a moradora, Isabella Guisi, em nova postagem nas redes sociais, após uma reportagem do jornal A Cidade.O texto, publicado anteontem, apresentava a revolta de Isabella que já havia pegado dengue por três vezes. Ela relatou que depois da publicação recebeu a visita de uma agente da Secretaria de Saúde, para informar que foi encontrado o foco dos mosquitos no bairro. “Era bem grande, aproveitaram e fizeram uma notificação para o bueiro da rua que estava entupido fazia anos e ninguém vinha arrumar”, publicou.Com o apelo para as autoridades do município que foram até o local, ela reconheceu a importância que foi dada ao assunto. “Gostaria de agradecer à Agente de saúde, à Secretaria de Saúde, à Prefeitura, e ao jornal A Cidade por ter publicado uma matéria sobre a minha publicação, foi de grande importância”, disse.Além disso, ela fez um convite para toda a população votuporanguense: “Corram atrás de seus direitos e de seu bem-estar, podem ter certeza que essas pessoas que me ajudaram, também ajudarão vocês”, finalizou Isabella.