publicado em 09/05/2020

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, recebeu nesta semana mais de 1,3 mil testes rápidos para diagnóstico do novo Coronavírus. Os testes foram enviados pelo Ministério da Saúde aos Municípios, e em Votuporanga já estão sendo utilizados, conforme protocolo estabelecido pelo órgão federal.De acordo com a regulamentação, devem ser testados trabalhadores de saúde e de segurança pública em atividade sintomáticos, bem como seus respectivos contatos domiciliares que também estiverem sintomáticos. Além deles, idosos residentes em lares permanentes, idosos com comorbidades e aqueles que apresentem síndrome gripal poderão fazer o teste, lembrando que todos também devem estar apresentando sintomas.A Secretaria da Saúde já estruturou as Unidades de Saúde para garantir o fluxo para a coleta de amostras de sangue, assim como a logística para o encaminhamento do material coletado até o Laboratório Municipal de Análises Clínicas para realização dos testes rápidos. Nos serviços de pronto-atendimento como a UPA – 24 horas, o Samu – 192 e o Mini-Hospital da Zona Norte “Fortunata Germano Pozzobon”, as coletas das amostras de sangue e a testagem serão realizadas na hora.Para o Prefeito João Dado, diante do recebimento dessa remessa de testes rápidos, a expectativa é de que o número de casos positivos para Covid-19 possa aumentar no Município, já que a capacidade de diagnóstico também está sendo ampliada. “Temos uma estrutura de saúde preparada para atendimentos desses pacientes e a atual realidade do Município, ao analisarmos nossos números, nos respalda e nos dá segurança para tomada de decisões responsáveis no enfrentamento da pandemia”.