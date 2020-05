Os policiais encontraram duas porções de maconha na bolsa da criança recém-nascida

publicado em 23/05/2020

(Foto: divulgação PM)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu ontem, no Cecap II, um homem por tráfico de drogas. Ele foi flagrado enquanto negociava entorpecentes com um usuário e descobriu-se que ele escondia maconha na bolsa de seu filho, recém-nascido.

De acordo coma ocorrência, a PM fazia ronda pela região quando avistou um motociclista e o acusado em atitude suspeita. Quando avistou a viatura o homem que estava na moto fugiu em alta velocidade, já o traficante e sua companheira, uma adolescente de 16 anos que estava próxima do local com um bebê no colo, foram enquadrados pelos policiais.

Em revista pessoal, os militares encontraram uma porção de maconha com o rapaz e mais duas outras porções na bolsa da criança. Já em busca na residência do traficante foram encontradas mais porções da droga.