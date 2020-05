Entenda quais são as recomendações do governo do Estado para a reabertura de cada setor da economia

publicado em 28/05/2020

Comércio de Votuporanga aberto no dia das mães seguindo restrições (Foto: A Cidade)

O governo de São Paulo divulgou na quarta-feira, 27, os protocolos sanitários do Plano São Paulo para permitir a retomada de comércios e serviços não essenciais. As diretrizes vão regular o atendimento presencial e o fluxo de clientes, funcionários e colaboradores em 15 setores produtivos e seus respectivos subsetores.De acordo com o plano do Estado, a região de Rio Preto, que está na fase 2, poderá reabrir imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio e shoppings centers, mas com restrições. Outras atividades, como salões de beleza, bares, restaurantes e similares só poderão reabrir a partir da fase 3. Já as academias só serão liberadas para retomar as atividades a partir da fase 4. Rio Preto entra na fase 2 a partir do dia 1º de junho e segue nesta etapa pelo menos até o dia 15, quando as medidas de distanciamento social serão reavaliadas.As normas padronizam níveis de distanciamento social, higiene pessoal, limpeza e higienização de ambientes, comunicação e monitoramento das condições de saúde de trabalhadores e estão disponíveis no site.Há diretrizes específicas para cada uma das quatro fases do Plano São Paulo que permitem a retomada gradual e segura da atividade econômica.Segundo o governo do Estado, os documentos deverão ser seguidos pelas Prefeituras para a formulação dos decretos municipais de flexibilização da quarentena, a partir do dia 1º de junho.O governo estabeleceu um protocolo único para os diferentes setores produtivos. Há ainda outros documentos com normas específicas os setores de academias; agricultura e agroindústria; atividades imobiliárias; automotivos; bares e restaurantes; beleza, comércio; economia criativa; infraestrutura; logística e abastecimento; meios de hospedagem; saúde; telecomunicações; têxtil, confecção e calçados; e turismo."O site dá acesso a todos os protocolos elaborados nos diálogos com setores econômicos, associações de classes e de funcionários e, principalmente, nossos prefeitos e prefeitas", afirmou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen. "A nossa retomada consciente é baseada na união, no respeito à vida e na ciência", acrescentou.*Diário da Região