publicado em 22/05/2020

Operação da Polícia Civil cumpriu mandados de buscas em residências e prendeu quatro pessoas envolvidas com o tráfico (Foto: Polícia Civil)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma operação policial desencadeada na manhã de ontem pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), para o cumprimento de mandados de busca autorizados pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga, resultou na prisão de quatro pessoas e apreensão de algumas porções de droga. Os mandados foram cumpridos na cidade e em Valentim Gentil.De acordo com o balanço policial, os agentes da delegacia especializada fizeram buscas em cinco residências cujos moradores são conhecidos pelo envolvimento na venda de drogas em Valentim.O CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) acompanhou os trabalhos da Polícia Civil para certificar as condições em que as crianças que residem nestes locais estão expostas, uma vez que são locais de reiterada prática do tráfico de drogas que colocam estas crianças em situação de vulnerabilidade.Durante as buscas, foram encontradas drogas e utensílios utilizados no preparo de porções para a venda aos usuários. Três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas foram conduzidas para a sede da Dise em Votuporanga para que fossem realizados os trabalhos de Polícia Judiciária.Já em Votuporanga, os policiais fizeram buscas em uma residência na avenida Campo Grande, local investigado por ser ponto de venda de drogas, e lá encontraram porções de maconha prontas para a venda, material utilizado na embalagem da droga e dinheiro da venda dos entorpecentes. O indivíduo investigado também foi detido e encaminhado para a sede da Dise onde foi elaborado Boletim de Ocorrência pelo crime de tráfico de drogas.A operação contou com a participação de policiais civis das Delegacias Especializadas Dise e Dig, além das delegacias de Cosmorama, Valentim Gentil, Cardoso e 2º DP de Votuporanga.