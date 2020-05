A fila está sendo formada na Concha Acústica, as pessoas ficam sentadas e na sombra

publicado em 05/05/2020

(Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom a parceria da Prefeitura Municipal de Votuporanga e a agência Caixa, os atendimentos para as pessoas que estão em busca do auxílio emergencial ficaram mais rápidos e rentáveis para a população, o que um dia antes demorava cerca de três horas, no sol e em pé, para entrar na agência e ser atendido, hoje foi equivalente à meia hora.A fila está localizada na Concha Acústica que fica em frente à Caixa Econômica Federal, está sendo distribuídas senhas e os funcionários da agência realizam o atendimento ali mesmo, eles geram o código necessário para o saque dos 600 reais, que pode ser feito nas lotéricas ou no caixa eletrônico.Além disso, no local está disponibilizado para a população bebedouros com água filtrada, álcool em gel e banheiros.“Aqui na Caixa, ficar na fila até que está rápido, não está tumultuado, estão tendo respeito com o povo, estão organizando. Agora o desrespeito é fazer o cidadão ter que sair de casa, numa pandemia, e o pessoal ter que sair e ficar numa fila de 3 e 4 horas na rua, em meio a tanta gente. Essa falta de respeito que o governo ta tendo com a gente, não está sendo muito tolerável, acho que devia ter um pouco mais de respeito. Não é culpa da caixa, não é culpa da lotérica.”, disse o senhor José Carlos de Barros, de 57 anos.