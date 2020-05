Taxa em Votuporanga subiu de 5,29 para cada mil nascidos vivos, em 2015, para 7,13 em 2018; média estadual é de 10,7

publicado em 14/05/2020

Dados indicam que a cada mil crianças que nascem na cidade, 7 morrem antes de 1 ano

A mortalidade infantil cresceu 34,7% em Votuporanga nos últimos quatro anos, segundo dados da Fundação Seade (Serviço Estadual de Análise de Dados e Estatísticas). A taxa, que era de 5,29 mortes para cada mil nascidos vivos em 2015, chegou a 7,13 em 2018, último ano do levantamento.

O indicador é calculado com base no número de crianças registradas que acabam morrendo antes de completar um ano. A pesquisa é feita com base em dados fornecidos pelos cartórios.

O índice registrado em 2018 foi o maior da cidade desde 2014, quando foram registradas 9,17 mortes para cada mil nascimentos. O piso histórico do município aconteceu em 2012, quando a taxa foi de apenas 3,75.

Apesar do crescimento nos últimos anos, a taxa de mortalidade infantil em Votuporanga ainda está bem abaixo da média estadual, que é de 10,7 óbitos de menores de um ano por mil nascidos vivos, mantendo o menor patamar observado nos últimos anos. No início do século XX essas taxas eram muito altas, oscilando em torno de 150 e 250 por mil, e a partir da década de 1940 a tendência é de queda contínua.

Mortalidade infantil

Para a Organização Mundial da Saúde, a taxa de mortalidade infantil é um dos principais indicadores das ações da saúde pública. “Por meio dela, é possível refletir e avaliar não apenas a saúde infantil, mas as condições de vida de uma população”.