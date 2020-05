João Herrera, concedeu ontem uma entrevista exclusiva à rádio Cidade FM para celebrar a reabertura do comércio local depois de 45 dias fechado

publicado em 08/05/2020

João Herrera, presidente do Sincomerciários, disse que os empresários da cidade merecem ser aplaudidos. (Foto: A Cidade)

O presidente do Sincomércio (Sindicato do Comércio de Votuporanga), João Herrera, concedeu ontem uma entrevista exclusiva à rádio Cidade FM para celebrar a reabertura do comércio local depois de 45 dias fechado. Em quase 40 minutos de bate-papo, o representante da classe comercial falou do tamanho do prejuízo, da responsabilidade daqui para frente e da disciplina dos empresários votuporanguenses que, para ele, devem ser aplaudidos.Segundo Herrera, que é tido nas ruas como polêmico por conta de sua defesa contundente pela reabertura do comércio desde o princípio do isolamento social, afirma que os estabelecimentos nunca deveriam ter fechado.“O comércio nasceu para ficar aberto e quem sabe disso é o próprio consumidor. Nunca concordei com o comércio fechado. Eu queria que a gente se equipasse duro para enfrentar a situação de frente com todos os cuidados necessários. O comércio estava preparado para trabalhar com todos os cuidados, não precisava de todo esse tempo. Nós somos disciplinados”, disse ele.O comerciante, que já está à frente do Sincomércio há mais de 30 anos, ainda refutou quem critica os empresários por quererem trabalhar e disse que economia também é saúde.“O empresário se esfola, mas consegue aguentar, o problema é o funcionário. O comércio não é culpado de ter alguém doente. Ficam falando que é saúde pública; gente, se não tiver comércio não existe saúde”, completou.PrejuízoJoão Herrera ainda falou do prejuízo estimado em mais de 70% para a economia local em razão dos 45 dias de paralização e pediu respeito aos empresários da cidade.“Os empresários de Votuporanga devem ser aplaudidos, pois resistiram e respeitaram as indicações de saúde provocando o menor impacto possível para a economia da cidade. Temos que trabalhar agora cuidando de todas as medidas necessárias determinadas pelo setor de saúde”, completou.RecorrerPor fim, Herrera disse que se vier alguma decisão pelo fechamento do comércio em razão da indicação de Luciano Viana (veja mais pág.3), o Sincomércio avaliará a possibilidade de um recurso judicial.“Vamos avaliar. Nós estamos cansados e vamos correr atrás de causar o menor embaraço para a sociedade. Vamos avaliar o posicionamento do Ministério Público, mas faço aqui a defesa da nossa cidade que se comportou de uma forma magnífica. Agora 45 dias é uma coisa que não dá para concordar”, concluiu.