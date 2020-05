Votuporanga, que sempre figurou entre as 20 primeiras no ranking no isolamento social do Simi-SP, caiu no levantamento do governo

publicado em 12/05/2020

Com lojas abertas por conta do decreto municipal, ruas do centro da cidade ficaram lotadas na manhã de sábado (9) (foto: A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Como já era esperado, Votuporanga caiu no ranking no isolamento social do Simi-SP (Sistema de Monitoramento Inteligente), do Governo do Estado de São Paulo, nos últimos dias, já que o comércio ficou quase todo aberto na quinta-feira (7), sexta-feira (8) e sábado (9).

No domingo (10), o isolamento registrado foi de 58%, no sábado (9), 54%, na sexta-feira (8), 51% e na quinta-feira (7), 52%.

O isolamento caiu porque na tarde de quarta-feira (6) a Prefeitura de Votuporanga publicou um novo decreto sobre a regulamentação de atividades em estabelecimentos comerciais e o comércio ficou integralmente aberto até sábado. Para a medida foi considerada, inclusive a condição positiva de Votuporanga nos índices de isolamento social, como o município da região que melhor está classificado, com índices acima de 50% no período de 21 de março de 2020 até 6 de maio de 2020.

De acordo com o governo do Estado de São Paulo, a central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Assim, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.