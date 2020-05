Foram arrecadados mais de 10 toneladas de alimentos e produtos de limpeza, mais R$13.7000 em dinheiro

publicado em 18/05/2020

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Os números impressionam. Foram aproximadamente quatro horas de apresentação em pleno Dia das Mães. Mais de 1,2 mil visualizações no canal oficial do YouTube. Se este retorno do público já é grande, imagina o resultado que o cantor Gustavo Sanches conseguiu com sua live em prol à Santa Casa de Votuporanga.O jovem artista mostrou todo o seu talento e, principalmente, seu carisma e engajamento social. Diversas pessoas físicas e empresas atenderam seu pedido de ajudar a Instituição, que é referência para 53 cidades. Foram arrecadados mais de 10 toneladas de alimentos e produtos de limpeza, mais R$13.7000 em dinheiro.Gustavo Sanches agradeceu a todos. “Foi uma noite incrível. Só posso agradecer a todos que nos ajudaram, seja nos bastidores, com as doações. Atingimos uma quantidade enorme, graças ao amor e solidariedade de cada um de vocês. A Santa Casa pode contar comigo, pois sei do tanto que a Instituição ajuda aqueles que mais necessitam, especialmente nesta época de pandemia do Coronavírus”, disse.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a iniciativa. “O jovem cantor Gustavo Sanches é talentoso e altruísta. Esbanjou simpatia, talento e simplicidade. Agradecemos imensamente por tamanho ajuda para a Santa Casa, neste momento tão desafiador. Que sua carreira seja ainda mais de sucesso, pois você é pautado em amor ao próximo”, finalizou.