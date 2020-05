Apresentação será em prol da Santa Casa de Votuporanga e Votu Solidária, a partir das 19h

publicado em 27/05/2020

O grupo conta com apoio da Votumix e Imobiliária Padroeira (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Sabe o que estava faltando neste isolamento social? Aquele pagode ma-ra-vi-lho-so para não deixar ninguém parado e já animar o final de semana! E é exatamente essa a programação para sexta-feira (29/5) com a live do grupo “Os Partideiros”.A apresentação faz parte do projeto Rádio e TV Unifev nas Lives, que transmitirá semanalmente e ao vivo, shows de bandas do município e região. A causa é totalmente nobre: arrecadar doações para a Santa Casa de Votuporanga e para a campanha Votu Solidária.O show terá início às 19h e será transmitido pela TV e também nas redes sociais. Serão duas horas e meia de duração de muita música e solidariedade. “Fomos convidados pela emissora e não poderíamos ficar de fora deste projeto tão especial. Estamos preparando um repertório repleto de samba raiz para animar o público”, disse o cantor Dulcidio Alves dos Santos, mais conhecido como Dudu.O grupo conta com apoio da Votumix e Imobiliária Padroeira. A live tem o apoio dos Supermercados Porecatu, Unifev e Colégio Unifev. “Convidamos a todos a assistir e ajudar. É nossa primeira apresentação neste formato e queremos começar já fazendo o bem”, complementou.Ao longo das transmissões, o público de casa poderá fazer doações em dinheiro por meio de um código QR Code. “Neste momento, doações nunca são demais. Sendo assim, essa é a nossa forma de contribuir mais uma vez com as entidades de Votuporanga, que estão desempenhando um importante trabalho junto às famílias carentes. Além do mais, proporcionar entretenimento de excelente qualidade é umas das principais atribuições da Rádio e TV Unifev”, afirmou o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) e diretor da Santa Casa, Celso Penha Vasconcelos.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Ficamos muito lisonjeados com este projeto. A Unifev é uma grande parceira nossa e, mais uma vez, mostrou sua responsabilidade social com estas apresentações. Só podemos agradecer a Fundação, os artistas, a Rádio e TV e, principalmente, o público. Cada doação faz diferença em nossa assistência, beneficiando centenas de pacientes”, disse.As lives serão transmitidas pela TV Unifev (canal 53), pelo canal do Youtube (Rádio e TV Unifev) e pelo Facebook (fb.com/radioetvunifev). No dia 5 de junho, será a vez da banda Velhos The War marcar presença.