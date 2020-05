A filha da idosa que foi registrada como o primeiro óbito por coronavírus na cidade não acredita que essa tenha sido a causa da morte

publicado em 12/05/2020

A Secretaria da Saúde de Votuporanga confirmou que Nair Ribeiro da Silva Almeida, 85 anosmorreu de Covid-19

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Na madrugada de domingo (10) morreu a primeira pessoa por coronavírus em Votuporanga. Trata-se de Nair Ribeiro da Silva Almeida, 85 anos, que morava no bairro Pozzobon. A causa do óbito, Covid-19, foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde, no entanto a família não acredita que esse tenha sido o motivo.

Em entrevista exclusiva ao jornal A Cidade, Raquel, filha de Nair afirmou que familiares e amigos não acreditam na causa da morte afirmada pela Secretaria da Saúde, e o motivo é que a idosa tinha várias comorbidades (outros problemas de saúde): insuficiência renal, mal de chagas, arritmia cardíaca, infecção urinária, um tipo de coágulo na bexiga e má circulação sanguínea. Ela também já havia sofrido dois AVCs. “Ela tinha vários tipos de enfermidade, e eu cuidava dela muito bem, ela tinha muitos problemas graves”, contou.

Nair estava internada na UTI da Santa Casa desde o dia 8 de maio, e no dia seguinte, passou a receber ventilação mecânica invasiva. “Eu acho que esse negócio de Covid aí é tudo mentira, eu não acredito nisso não, só se ela pegou na sexta-feira”, falou. Raquel afirmou também que sua mãe sempre teve problema de falta de ar, então isso não ocorreu por conta do coronavírus.

A filha contou que sua mãe necessitava de fazer uma cirurgia, mas por conta dos problemas de saúde e da idade, os médicos estavam com receio dela não resistir à operação. “Só ia operar ela no caso de gravidade mesmo, se ela parasse de urinar, alguma coisa assim para poder operar, mas era uma cirurgia de risco”, disse.