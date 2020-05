A reportagem do jornal A Cidade esteve na tarde de ontem e presenciou o problema reclamado pelos moradores do bairro

publicado em 13/05/2020

Betilde Cezareto, moradora do bairro Chácara das Paineiras, reclamou da falta de água

Lara GioloEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brNos últimos dias, a falta de água está sendo frequente na vida dos moradores do bairro Chácara das Paineiras, em Votuporanga. A reportagem do jornal A Cidade esteve no local e realmente presenciou o problema.De acordo com os moradores, a falta de água acontece desde a primeira semana do mês e reclamações na Saev Ambiental já foram feitas. Inês Bonfim, moradora do bairro, disse que sua reclamação foi efetuada no dia 4. “Falta água todo o dia, de fim de semana acaba às 9h e volta às 21h”, contou. Ela acrescentou que durante a sua ligação foi informada que a falta da água era por conta da obra que está sendo realizada na avenida José Silva Melo, próxima ao bairro. “Ela me pediu paciência e falou que em cerca de 10 a 12 dias a obra será finalizada”, disse Inês.Betilde Cezareto, outra moradora do bairro, também conversou com a reportagem e disse que a falta de água é muito constante. “Quando não falta totalmente, a quantidade que sai da torneira é muito pouca”, explicou. Ela costuma lavar roupa na parte da manhã, e nos últimos dias está tendo que armazenar água em recipientes.A frustração também foi exposta nas redes sociais por outros moradores do bairro, uma delas é a Monica Regina da Silva disse que: “virou palhaçada, Paineiras sem água, se faz almoço como? Já a semanas sem água, principalmente no final de semana”, disse. Outro morador que fez publicação nas redes foi o Marcos Rodrigo. Segundo ele, a falta de água é frequente esua reclamação já tinha sido feita.O A Cidade entrou em contato com o superintendente da Saev, Valdecir Bortolotti, e ele disse que não estava sabendo da falta e que até o momento não tinha recebido reclamações. Ele também foi questionado sobre a obra na avenida José Silva Melo, e sua resposta foi de que o ato não afetaria os moradores do bairro.Moradores informaram ao A Cidade que a atendente da Saev disse que o motivo da faltaera sim a obra na avenida, pois uma rede de água teve que ser desviada.