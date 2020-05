O jornal A Cidade conversou com votuporanguenses que relataram as dificuldades de estar sem trabalhar

publicado em 01/05/2020

Alessandro Caldeira, 18 anos (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

No Brasil e em diversos países do mundo hoje, 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador, porém com escassez de empregos por conta da pandemia do coronavírus, são poucos os motivos para comemoração. O jornal A Cidade conversou com votuporanguenses que relataram as dificuldades de estar sem trabalhar e mais ainda: sem grandes expectativas para o futuro a curto prazo.Quem também foi demitido durante a pandemia foi Alessandro Caldeira, 18 anos, que mora no Parque Residencial do Lago. Ele trabalhava em uma fábrica de móveis, que optou por dispensar primeiro as pessoas com menos tempo de serviço na empresa. “Eu tinha a esperança de continuar trabalhando para pagar a faculdade, ter minhas coisas, então eu dependia desse trabalho”, contou.A demissão foi um baque na vida do jovem, porque ele não esperava e a remuneração era bastante relevante na vida dele.