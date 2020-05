O jornal A Cidade conversou com votuporanguenses que relataram as dificuldades de estar sem trabalhar

publicado em 01/05/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brNo Brasil e em diversos países do mundo hoje, 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador, porém com escassez de empregos por conta da pandemia do coronavírus, são poucos os motivos para comemoração. O jornal A Cidade conversou com votuporanguenses que relataram as dificuldades de estar sem trabalhar e mais ainda: sem grandes expectativas para o futuro a curto prazo.A jovem Karoline Assis, 25 anos, mora no bairro São João e procura um emprego fixo há cerca de dois anos. “Com essa pandemia, a situação ficou mais difícil para arrumar trabalho”, constatou. Ela, porém, entende também o lado dos empresários que estão com dificuldades para contratar por conta de toda essa situação.A estudante é mais uma brasileira na expectativa de receber o auxílio emergencial de R$ 600, no entanto, conforme o aplicativo da Caixa Econômica Federal, a situação dela ainda está em análise. “A pandemia chegou e as oportunidades diminuíram, muitas empresas estão fechando e mandando seus funcionários embora, porque a situação está cada vez pior”, falou.