publicado em 14/05/2020

A live foi marcada para o próximo sábado, dia 23, a partir das 16h e vai destinar doações para o Lar dos Velhinhos

Com a pandemia da Covid-19 o asilo Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga, sofre com a falta de recursos provenientes das doações que caíram significativamente e ao cancelamento de eventos que ajudam a arrecadar fundos. Pensando nisso, a dupla que acaba entrar no cenário da música sertaneja no município, Zé Renato & Eduardo, vai realizar uma live no próximo sábado (23) às 16h, para arrecadar fundos e doações com a finalidade de cobrir algumas necessidades do Lar dos Velhinhos.

Em conversa com os cantores, eles explicaram que a escolha do asilo foi uma sensação particular de doação. “Quando surgiu a ideia, fomos a várias instituições e a que mais nos tocou foi o Lar dos Velhinhos. Pela simplicidade, por eu saber naquele momento que ali precisava de uma doação”, explicou Eduardo.

Uma semana após a realização da ronda pelas instituições da cidade, eles informaram o Lar sobre a decisão. “Falamos com a Josi que toma conta do recebimento de doações, ele aceitou ficou muito feliz e disse que tudo que a gente arrecadar vai ser aceito de braços abertos”, completou o artista.

Os cantores falaram ainda sobre o momento de pandemia e que todos estão passando por dificuldades, porém ajudar nunca é demais. “A classe dos músicos está danificada, assim como muita gente. Mas ajudar quem está em situações piores nunca é um atraso. As instituições que atendem a população necessitam doações para se manter e vendo essa situação a gente resolver ajudar”, afirmou Zé Renato.

A dupla revelou que com o dinheiro arrecadado dos patrocinadores, parte dele vai ser revertida na compra de produtos de higiene e fraldas geriátricas. “Vamos afirmar bastante durante a live, para que sejam feitas doações de fraldas geriátricas e produtos de higiene. Porque é o que realmente estão precisando”, finalizou o cantor.

O Lar

Há mais de 60 anos O Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo cuida de idosos de ambos os sexos e busca sempre o bem-estar físico, social e emocional dos assistidos.

Josiane Banzato, que trabalha na instituição, disse que será uma grande ajuda e estão de braços abertos para receber. “Estamos muito felizes com a escolha da dupla em nos ajudar, toda ajuda é muito bem-vinda”, disse.