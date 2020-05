Foram entregues 71 quilos de macarrão, 72 litros de leite e sabão em barra

publicado em 11/05/2020

(Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

Eles têm como propósito de vida ajudar o próximo. São parceiros da Santa Casa de Votuporanga, mensalmente. Sabem que o Hospital precisa de ajuda para a manutenção dos atendimentos, referência para 53 cidades da região.

Dona Eva Rosa Ribeiro e seu Antônio Rubens Gomes Ribeiro fizeram uma nova doação para a Instituição. Desta vez, foram entregues 71 quilos de macarrão, 72 litros de leite e sabão em barra.

Os mantimentos foram distribuídos para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. O produto de limpeza foi para o setor de Higiene e Conservação. “Temos muitos amigos que são solidários e contribuem com nossa causa. Ajudamos a Santa Casa por entender a sua necessidade, a importância para a saúde da região. Independente de Coronavírus ou não, precisamos auxiliar quem tanto faz por nós”, contou dona Eva.

O projeto “Solidariedade sem Fronteiras – Amor em Ação” repassa mensalmente itens para o Hospital, transformando o cotidiano de centenas de pessoas. “Fizemos de coração, o que conseguirmos arrecadar vamos trazer, porque acompanhamos este belo trabalho da Santa Casa”, afirmou.