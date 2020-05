‘A situação estava difícil’ diz Edwaldo Magalhães, presidente da entidade após o início da campanha

publicado em 06/05/2020

Associação já recebeu nestes últimos cinco meses R$ 47.810, totalmente revertidos para as necessidades da entidade. (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

fernanda@acidadevotuporanga.com.br

A Associação Antialcoólica de Votuporanga atua há 40 anos com atendimento gratuito e recuperando pessoas que enfrentaram o desafio de viver sem o álcool. Sem ajuda governamental e com pouca renda da Prefeitura, a entidade resiste por meio de campanhas e hoje atende cerca de quatro mil cidadãos em busca de resgatar a vida.

Com a iniciativa da Doe Leve, que se iniciou definitivamente em janeiro deste ano, a Associação já recebeu nestes últimos cinco meses R$ 47.810, totalmente revertidos para as necessidades da entidade, que são muitas.

O presidente Edwaldo Magalhães disse que a situação andava muito difícil antes do início da campanha, que permitiu o investimento no Alvará do Corpo de Bombeiros e nas manutenções necessárias para que o espaço trouxesse mais segurança. “Aqui nós temos as reuniões, às vezes confraternizações, eventos e ainda não tínhamos o suficiente exigido como normas de segurança para que não houvesse problema. Com essa renda conseguimos melhorar todo nosso espaço”.

Nestes últimos meses de pandemia, as reuniões estão paralisadas e o fluxo de dinheiro que o Doe Leve arrecada e reverte para a entidade também diminuiu. Porém a expectativa de Magalhães é que o sucesso desta campanha continue, porque planos para melhorias na Associação Antialcoólica de Votuporanga é o que não faltam.

Doe Leve

A Doe leve é um sorteio eletrônico de prognósticos de ordem aleatória em um universo de 90 números compreendidos do número 01 ao 90. Os números são sorteados simultaneamente até que haja um ou mais ganhadores para cada prêmio ofertado, seguindo as regras pré-definidas de cada um dos prêmios. O sorteio é auditado eletronicamente.

Para participar é necessário um cupom que pode ser adquirido através do aplicativo da Doe Leve, terminais de autoatendimento ou em pontos credenciados pela Instituição. As modalidades, regras e os valores dos prêmios e promoções são informados aos participantes através de publicidade no ponto credenciado, nos terminais de autoatendimento ou no site oficial.