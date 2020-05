O prefeito afirmou que está analisando o cenário, que segundo ele é crítico, e irá aguardar o momento mais adequado para que a possa cumprir com o decreto do governador

publicado em 30/05/2020

Comércio ainda não poderá abrir integralmente suas portas na segunda (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O prefeito de Votuporanga, João Dado (PSD), ainda não publicou o decreto que regulamenta a adesão da cidade ao Plano São Paulo de retomada econômica, e disse na noite de sexta-feira (29), em entrevista a um portal de notícias da cidade, que irá “esperar para ver o que que vai acontecer esse final de semana”. Com isso, o comércio do município não deverá ser reaberto na segunda-feira (1).

Durante a entrevista, que foi transmitida ao vivo, Dado afirmou que está analisando o cenário, que segundo ele é crítico, e irá aguardar o momento mais adequado para que a possa cumprir com o decreto do governador.

“Ele (decreto) dispõe de uma flexibilização, mas em cima de inúmeros critérios condicionantes, ou seja, tem um monte de coisas que tem que acontecer, para a gente poder flexibilizar determinada atividade. Estive ontem com líderes do movimento, presidente do sindicato e nessa reunião eles mesmos, com base em tudo que eu apresentei para eles compreenderam que talvez a gente devesse esperar para ver o que que vai acontecer esse final de semana, a sexta não foi boa para nós, vamos rezar para que sábado e domingo seja melhor”, disse ele.

Novidades

De acordo com o presidente da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merloti, na segunda as permissões seguem as mesmas que já estavam em vigor na cidade. Na terça-feira (2), porém, deve ter novidades.

“Vai abrir a mesma coisa que estava, por enquanto, teremos novidade na segunda ou na terça. A orientação, por enquanto, e seguir o que já estava em vigor até termos novidades sobre o que mais poderá abrir”, disse.