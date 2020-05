Em meados de março, quando autoridades de saúde adotaram as principais medidas de isolamento social para conter o avanço da covid-19, as instituições de ensino tiveram de se adaptar em tempo recorde para não interromper o calendário escolar.

Diante da situação, o Colégio Unifev retornou as suas aulas no mês de abril e se reinventou para a realização de aulas online, em caráter excepcional. Para isso, todos os coordenadores e professores da Escola estão usando a criatividade para continuar cativando os alunos no dia a dia.

Durante as aulas de Educação Física, por exemplo, algumas turmas do Colégio recebem as videoaulas antecipadamente, contendo exercícios e brincadeiras, para que sejam feitos ao longo da semana, em casa, com o auxílio dos familiares. Com as crianças do Ensino Fundamental I, o Prof. Me. Valter Mariano dos Santos Junior trabalha exercícios que contemplam equilíbrio, coordenação motora e lateralidade.

“Atividades como essas são fundamentais para essa faixa etária, principalmente, neste momento, em que pais e filhos estão se movimentando menos por conta da quarentena. Então, são exercícios que podem ser feitos em espaços reduzidos e com materiais que eles têm em casa. Para isso, o incentivo dos familiares é muito importante”, disse.

Para as aulas de Música, a professora Madja Morais tem estimulado os alunos a não perderem o encanto pela prática, o que tem dado um ótimo resultado. “Por se tratar de música, temia que o delay (demora) provocado pela situação online fosse prejudicar as aulas remotas, mas isso não atrapalhou em nada. Na verdade, estou agindo como faço presencialmente, falando com cada aluno individualmente e em grupo. Isso gerou um clima de muito afeto e estamos conseguindo superar a distância física, unindo nossos corações”, afirmou.

Além do conteúdo teórico já previsto para as aulas de Ciências, o Prof. Me. Bruno Benhocci tem estimulado o conhecimento de seus alunos por meio de vídeos, ensinando eles a realizarem experimentos simples, que podem ser feitos em casa e com a participação de toda família.

“A ideia é levar o laboratório até eles, como forma de desenvolver as suas habilidades práticas e instigar a curiosidade das crianças. Todos os materiais utilizados são caseiros e sem nenhum risco para os alunos. Está sendo um período de muito aprendizado e acredito que estamos dando o nosso melhor”, completou.

A professora Tânia Casado Silveira também tem levado as aulas de Artes para a residência das crianças. Ao longo das semanas, a docente propõe diferentes atividades para os pequenos, que mostram em vídeo o resultado das obras artísticas. “Já trabalhamos formas geométricas utilizando canudos, confeccionamos aviãozinho que funciona como boomerang, e realizamos dobraduras, entre tantas outras atividades. Os alunos me enviam tudo o que fazem e isso enche meu coração de orgulho”.

De acordo com a diretora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral, o feedback dos pais e estudantes está sendo muito positivo. “Sabemos que as aulas online têm algumas limitações, mas estamos conseguindo aproveitar, ao máximo, todas as possibilidades. Os professores estão muito empenhados e dando um show de profissionalismo, empatia e criatividade. Aos pais e alunos, agradecemos pela paciência e apoio”, finalizou.