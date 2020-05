Meidão quer que além do reconhecimento público, servidores tenham reconhecimento financeiro

publicado em 14/05/2020

Vereador quer que servidores recebam bônus durante a pandemia

Daniel Castro

Por meio de uma indicação legislativa, o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, sugeriu que o Poder Executivo conceda bônus salarial aos servidores públicos municipais da saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus.

Conforme a indicação, o parlamentar sugere que o prefeito João Dado e a secretária municipal da Saúde, Márcia Reina, estudem a possibilidade de conceder essa bonificação. “O Poder Executivo poderia promover estudos no sentido de conceder bônus aos servidores que estão autuando na linha de frente no combate ao coronavírus com o objetivo de valorizar e reconhecer seu louvável trabalho enfrentamento dessa pandemia, a exemplo do que está ocorrendo no município de São Paulo”, justificou.

Na capital, conforme Meidão, a bonificação já tinha sido aprovada pela Câmara Municipal, então o vereador votuporanguense se espelhou nesta iniciativa. “Os servidores que atuam na área da saúde, limpeza, assistência social, serviço funerário, entre outras, podem receber um bônus neste mês de maio, de acordo com cada categoria”, disse.