publicado em 09/05/2020

(Foto: A Cidade)

Lara GioloEstagiária sob supervisãoLara@acidadevotuporanga.com.brA ACV (Associação Comercial de Votuporanga) e o Sincomércio (Sindicato do Comércio de Votuporanga) divulgaram comunicados informando o horário de atendimento do comércio. As lojas foram autorizadas a abrir no sábado das 9h às 18h.Os estabelecimentos comerciais de Votuporanga foram autorizados a reabrir suas portas de quinta-feira (7) até domingo (10), por meio de um decreto do prefeito João Dado (PSD), que visa atender a demanda comercial para o Dia das Mães.Além da data comemorativa, a determinação também leva em consideração a baixa temperatura prevista para os próximos dias e a necessidade provável dos consumidores de adquirirem agasalhos e afins.