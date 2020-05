A decisão foi tomada na manhã desta segunda-feira (18)

publicado em 18/05/2020

Na manhã desta segunda-feira (18), o prefeito de Votuporanga João Dado determinou o cumprimento da liminar do Tribunal de Justiça que suspende as atividades barradas pela liminar. Devido a isso, o Assary Clube de Campo e o Votuporanga Clube, paralisaram as atividades novamente, assim como vários outros setores da cidade. O presidente do Assary Maurício Santini, lamentou a decisão, “Somente a secretaria e o administrativo continuará funcionando, lamentavelmente”. Ele ainda disse que o prefeito está recorrendo à decisão do desembargador, para tentar derrubar a liminar. “Boa tarde amigos, para quem assistiu a live do prefeito Dado, já sabe que teremos que cumprir a liminar do desembargador Vico Mañas , ou seja, fechar o clube novamente, assim como diversos setores de Votuporanga. O prefeito está recorrendo, ou seja, vai tentar derrubar a liminar, então até lá só a secretaria e o administrativo funcionando, lamentavelmente”, diz a nota divulgada nas redes sociais pelo presidente do Assary.