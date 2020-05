Carlos Alberto Pereira, 57 anos, morador votuporanguense faleceu em Salvador na terça-feira (26)

publicado em 27/05/2020

Baiano faleceu após 16 dias de internação vítima de insuficiência respiratória devido ao Covid-19 (Foto: Arquivo Pessoal)

No auge de seus 57 anos, Carlos Alberto Pereira, ou simplesmente Baiano, como era conhecido o caminhoneiro votuporanguense, estava a trabalho na cidade de Valente no estado da Bahia, quando passou mal e acabou sendo transferido para Salvador. Após 16 dias de internação faleceu vítima de insuficiência respiratória constatada devido ao Covid-19.Segundo as informações divulgadas pela família, Baiano saiu de Votuporanga no dia 30 de abril e se encaminhou para o estado da Bahia, com a saúde em dia e estava tudo bem. Durante o trajeto ele relatou à família que pegou uma gripe na estrada e em seguida começou a sentir febre.Deu entrada no Hospital José Araújo na cidade de Valente no dia 10 de maio e acabou sendo transferido para o Hospital ItigaraMemmorial em 15 de maio, entrando diretamente na UTI, onde a família perdeu o contato direto com Baiano e se informavam apenas com o boletim do hospital, diariamente.Como a família percebeu que ele estava com os sintomas e o caso se agravando, a irmã, a filha e o sobrinho se deslocaram de Votuporanga para acompanhar Carlos, que conseguiu ver seus familiares pelo vidro. Quando foi transferido de hospital, a equipe pediu para que a família voltasse, pois estando na UTI não havia o que fazer.Na manhã da terça-feira (26), Carlos Alberto estava respondendo ao tratamento contra o coronavírus, mas no início da noite às 19h30, não resistiu e teve uma parada. O corpo foi translado para a cidade natal de Baiano, em Paramirim (BA) onde foi sepultado.Carlos Moreira, teve como último endereço a rua Incas, no bairro São Cosme em Votuporanga. Deixa a esposa Ivani, os filhos Ivaneide e Carlos Eduardo, o neto Heitor, irmãos, pai, sobrinhos e círculo vasto de amigos.