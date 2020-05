O anúncio é da Federação Brasileira de Bancos

publicado em 25/05/2020

Bancos devem abrir normalmente nesta segunda (Foto: A Cidade)

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que as instituições financeiras vão manter as agências abertas nesta segunda-feira (25), quando o governo de São Paulo antecipou o feriado de 9 de julho (Revolução Constitucionalista).

A continuidade do atendimento, de acordo com a entidade, visa a assegurar a prestação dos serviços bancários essenciais à população, inclusive, o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600,00.

A Febraban, que representa as instituições financeiras no País, reforça, porém, o pedido para que as pessoas utilizem os canais digitais e evitem ao máximo irem até a rede bancária uma vez que o atendimento está sendo feito de forma contingenciada.