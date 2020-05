Após dois meses de paralisação os assistidos podem voltar aos testemunhos que acontecem as terças e sextas, a partir das 20h

publicado em 12/05/2020

A Antialcoólica está localizada na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranho, ao lado do Tiro de Guerra (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDevido à pandemia do coronavírus (Covid-19) muitas instituições que atendem a população em Votuporanga estão fechadas, porém a Associação Antialcoólica recebeu na última quinta-feira a autorização da Prefeitura para reabrir. Hoje, a partir das 20h estarão de portas abertas para receber os recuperandos que participam das reuniões.A Associação está com grandes expectativas para o retorno dos assistidos, segundo Manuel Joaquim, que é responsável pelas relações públicas, são pessoas que realmente necessitam do amparo assistencial que as reuniões fornecem e que estão lutando contra um vício.“A gente espera que será um grande público nesta volta, entorno de 70 pessoas que estão ansiosas para continuar o tratamento”, disse ele.O senhor Manuel disse ainda que todas as medidas sanitárias que são exigidas pelo Ministério da Saúde e Decreto Municipal já estão providenciadas. “Todos de máscaras, as cadeiras já foram separadas para manter o 1,5m de distanciamento e álcool em gel que será fornecido”, finalizou.A Antialcoólica está localizada na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranho, ao lado do Tiro de Guerra, atua há 40 anos com atendimento gratuito, no intuito de recuperar pessoas que enfrentam ou enfrentaram o desafio de viver sem o álcool e atende cerca de quatro mil cidadãos em busca de resgatar vidas.