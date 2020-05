Os presidentes dos clubes Maurício Santini e Fleury Cecchini enfatizaram as medidas de cautela para retorno das atividades

publicado em 05/05/2020

Assary Clube de Campo e Votuporanga Clube voltam a receber seus sócios (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brApós mais de dois meses fechados por conta da pandemia do coronavírus, o Assary Clube de Campo e o Votuporanga Clube reabrem suas portas hoje após a publicação do decreto nº 12.306 na tarde de anteontem.A novo texto regulamenta o uso seletivo de equipamentos sociais e esportivos, públicos e privados, atividades de mototáxi e outras providências. Os presidentes dos clubes Maurício Santini (Assary) e Fleury Cecchini (VotuClube) reivindicaram e enfatizaram as medidas de cautela para retorno das atividades.Fleury contou que as expectativas para esse reinício são boas, porém de incerteza, já que não se sabe como será a atitude dos sócios neste início. “Vamos aguardar, porque não sabemos como será a demanda”, comentou. Ele garantiu que o clube seguirá todas as determinações para o bem-estar e segurança de todos.Nas piscinas, conforme o decreto, ficam permitidos hidroginástica e natação, desde que mantida área mínima livre de 4m² por praticante. É necessária utilização de meios desinfetantes nas maçanetas, corrimãos, escadas, barras e todos os materiais utilizados nas aulas ao término de cada uma delas.O horário de funcionamento permitido para os clubes é das 6h às 22h, com afastamento dos alunos do grupo de risco com mais de 60. No entanto, o VotuClube funcionará somente até as 20h30.As academias dos clubes também devem seguir as normas. Nelas são permitidos exercícios cardiorrespiratórios, de fisicultura, e os treinos de artes marciais sem contato físico, sendo que em todos os casos será obrigatório o uso de máscaras faciais e luvas pelos colaboradores e praticantes, fornecidas pelo estabelecimento. Também deve ser obedecida a área mínima de 4m² por praticante e o afastamento dos alunos do grupo de risco com mais de 60 anosFleury concluiu explicando que os funcionários do VotuClube trabalharão para que tudo ocorra da melhor forma possível e sempre buscando respeitar as determinações.