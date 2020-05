Valdeci Merlotti, presidente da Associação Comercial de Votuporanga, falou sobre a abertura do comércio local

publicado em 09/05/2020

Presidente da ACV falou sobre a abertura do comércio local (Foto: ACV)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Mesmo curta, a abertura de grande parte do comércio por três dias é vista pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV) como um pequeno “fôlego”, no entanto a entidade está atenta em relação às próximas decisões nas esferas estadual e municipal.

Em conversa com o jornal A Cidade, o presidente da Associação, Valdeci Merlotti, contou que mesmo breve e limitada, ACV e associados ficaram otimistas com a abertura nestes três dias, uma vez que o Dia das Mães sempre significou um momento importante de vendas e de movimento na economia, atrás apenas do Natal. “Com certeza, significa um fôlego para o comércio, visto à alta demanda normalmente gerada pelo Dia das Mães. Outro fator que pode alavancar as vendas é a chegada da frente fria, uma vez que muitos clientes terão a necessidade de adquirir agasalhos e peças de enxoval em geral”, apontou.

De qualquer forma, a queda nas vendas em relação ao ano passado deve ser significativa, porém, no momento, a Associação não consegue prever em números, visto que não sabe até quando estas medidas de distanciamento social irão vigorar e por ser uma situação totalmente diferente.

Questionado sobre como ficará o funcionamento do comércio local a partir do dia 11 (segunda-feira), Valdeci explicou que ainda não é possível saber, mas garantiu que a ACV continuará acompanhando junto às autoridades as próximas decisões, levando em consideração as determinações em âmbitos nacional e estadual embasadas nas medidas de enfrentamento ao coronavírus.