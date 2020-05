Orientação de especialistas é para reforçar segurança virtual e ficar atento a todos os detalhes em todo o processo da transação financeira feita de forma online

publicado em 20/05/2020

Entre outras medidas preventivas, está a de ficar atento a todo o processo da transação financeira, fazendo a conferência de dados do credor e do pagador (Foto: Divulgação/Comunicativa)

A Associação Comercial de Votuporanga – ACV está orientando empresários e toda a população para que redobrem os cuidados com a emissão de boletos para pagamento, que são encaminhados pelas empresas. Existe o registro de casos de documentos que sofreram fraudes, como alteração da conta do credor e do código de barras.A orientação é para que se mantenha o sistema de segurança dos computadores atualizados, como o antivírus. As recomendações também valem para acessos via smartphones. “Essas técnicas dão mais segurança. Sabemos de casos em que o boleto sofreu alteração no momento em que foi aberto, fazendo com que o pagamento caísse na conta de quem cometeu a fraude”, destacou Valdeci Merlotti, presidente da ACV.Entre outras medidas preventivas, está a de ficar atento a todo o processo da transação financeira, fazendo a conferência de dados do credor e do pagador. Ocorrendo dúvidas, entre em contato imediatamente com a empresa que gerou/encaminhou o boleto.Sobre os boletos emitidos pela ACV, a entidade lembra que além de enviar os boletos pelo email financeiro@acvnet.com.br, os documentos também estão disponíveis no site oficial da associação. Para ter acesso, basta entrar na área do associado (www.acvnet.com.br/area-associado). Aqueles que preferirem também podem solicitar pelo whatsapp (17) 98132-0022 ou pelo e-mail acv@acvnet.com.br.O atendimento na Associação Comercial de Votuporanga está mantido também pelo telefone (17) 3426-4044, de segunda a sexta-feira das 8h às 18h e aos sábados, das 9h às 13h.