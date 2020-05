Haline, que é a responsável técnica da Clínica Protege, é mãe da pequena Liz Komatsu, de 3 aninhos

Qual é o significado de ser mãe? No dicionário são inúmeras as definições;dezenas de belas canções e poemas também tentam expressar o que, para a enfermeira e empresária votuporanguense, Haline Morato, se resume em uma frase: A maternidade me fez uma pessoa completa. Não preciso de mais nada.Haline, que é a responsável técnica da Clínica Protege, é mãe da pequena Liz Komatsu, de 3 aninhos. Assim como a maioria das mulheres brasileiras ela tem que se dividir em várias para cumprir com excelência os papeis de mãe, dona de casa e empresária. Uma rotina cansativa, porém, encarada com muito amor.“Ter uma superequipe que me ajuda em casa, com os cuidados da Liz e com a clínica é fundamental nesse desafio. Amo o que eu faço e também amo minha casa e minha família. Todo esse amor e o apoio que recebo da minha equipe e que me fazem capaz de conseguir conduzir tudo”, disse.Para Haline, que mora em Votuporanga há 12 anos, ser mãe foi a realização de um sonho que se renova a cada dia. “Ser mãe para mim é a realização de um sonho. Desde que a minha menina nasceu eu me renovo, me transformo, aprendo e amadureço. Minha capacidade de amar aumenta a cada dia”, completou.Para a mãe de Liz, o maior desafio está relacionado a sua educação. “A responsabilidade de formar um ser humano, passar valores, caráter e ensinar o caminho do bem, esse sem dúvidas é o maior desafio. Sonho que minha filha seja uma mulher independente, que seja respeitada, dona de suas vontades e lógico, feliz”, concluiu.