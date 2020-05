Jogo de cintura; se criar um já é difícil, imagina seis filhos essa foi a missão confiada por Deus à dona Vanda Borges Garcia

publicado em 09/05/2020

Vanda Bores Garcia rodeada pelos filhos que lhe enchem de orgulho (Foto: Arquivo Pessoal)

Se criar um já é difícil, imagina seis filhos. Pois é, essa foi a missão confiada por Deus à dona Vanda Borges Garcia, de 77 anos, mãe de José Ricardo, da Votumix, e seus irmãos, Mirian, Felipe Daniel, Milene, Mônica e Antônio Junior. O trabalho foi árduo e se engana quem pensa que terminou.A grande família foi criada em Cardoso, e teve forte envolvimento com a política e o desenvolvimento da cidade. As crianças, aliás, cresceram em meio à política e viram a mãe desenvolver um jogo de cintura invejável.“As crianças nasceram e cresceram no meio da política, então foi meio turbulento,mas meus pais me ajudaram muito na criação. O complicado era relacionar tudo e ter jogo de cintura para acudir as crianças pequenas, o comércio, a política, mas acho que fiz um bom trabalho”, contou Vanda.Com esse jogo de cintura dona Vanda conduziu os filhos por bons caminhos. Assim como com qualquer criança ela teve que subir o tom, mas compensava logo depois com um amor sem medida.“Sempre fui meio termo, nem muito brava nem muito calma. Mas foi bom, muito bom. Criei cinco deles muito juntos, bem pouquinha diferença um do outro, só o Joé Ricardo que foi último que é o mais espaçado, tem diferença de dez anos dos outros, então eram cinco mamadeiras, cinco papinhas, cinco tudo, uma loucura”, completou aos risos.Todo esse trabalho, porém, hoje enche a mãe coruja de orgulho. “Eles são uma graça de Deus. Teve uma época que que a gente tinha a opção comprar um sitiozinho ou investir nos filhos e nós decidimos aplicar neles e hoje vejo que foi o melhor investimento que fizemos. Sinto muito orgulho de todos eles, pois além de serem ótimos filhos, são pessoas honestas, trabalhadoras que só me dão orgulho”, disse.Mas quem pensa que sua missão acabou está enganado. Toda dedicação que deu aos filhos agora ela reverte aos netos e bisnetos. “Ainda estou cumprindo a minha missão, só que agora com os netos e bisnetos (risos), é uma tarefa gratificante, que faço com amor e que não acaba nunca”, concluiu.