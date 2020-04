O Secretaria Estadual da Saúde segue incentivando o isolamento para evitar um colapso no sistema de saúde

publicado em 17/04/2020

O Sistema de Monitoramento Inteligente (Simi-SP) do Governo de São Paulo mostra o percentual de isolamento (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brNos últimos dias, Votuporanga atingiu bons índices de isolamento social em comparação aos demais municípios do Estado de São Paulo, no entanto ainda não está no ideal estipulado pela Secretaria Estadual de Saúde.Até o fechamento desta edição, o índice de ontem não havia sido divulgado. Na quarta-feira (15), a cidade atingiu 55%, na terça-feira (14), 57%, na segunda-feira (13), 52% e no domingo (12), 64%. Terça-feira (14), com 57%, Votuporanga obteve um dos melhores índices do Estado de São Paulo.Ainda conforme o levantamento do Governo do Estado, Catanduva obteve o menor índice de isolamento de todo o estado, com somente 42% de isolamento social anteontem. A recomendação da Secretaria Estadual da Saúde é de aproximadamente 70%, por conta da capacidade de atendimento da rede hospitalar de São Paulo, no entanto a média em SP tem girado em torno de 50%.O Secretaria segue incentivando o isolamento para evitar um colapso no sistema de saúde, já que quanto menor o índice, maiores são as chances de mais pessoas serem contaminadas com a Covid-19 e consequentemente as unidades não suportarem a quantidade de pessoas com o coronavírus e também os pacientes com outras doenças.Em Catanduva, na manhã de ontem, a Prefeitura, por meio da Vigilância Sanitária, e com o apoio da Guarda Municipal, realizou uma fiscalização em todo o comércio. Na cidade, a multa para quem desrespeitar as determinações é de cerca de R$ 1 mil. Em Araçatuba, o índice ficou em 44%, São José do Rio Preto, 45%, e Birigui, 52%.BaixoO Sistema de Monitoramento Inteligente (Simi-SP) do Governo de São Paulo mostra que o percentual de isolamento social no estado é de 50%. De acordo com o Coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, se a taxa continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não será suficiente para atender a população.