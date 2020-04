Cidade tem agora 16 casos de Covid-19 registrados, segundo a Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 27/04/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Saúde registra nesta segunda-feira (27) mais dois casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) no Município. Conforme o boletim, é uma mulher na faixa de idade entre 60 e 69 anos e um homem na faixa etária dos 50 aos 59 anos. Ambos apresentam comorbidades, ou seja, outras doenças de base. Os pacientes estão em tratamento e seguem em monitoramento domiciliar.Ainda conforme o boletim, no total são 8 pessoas curadas, 146 exames com resultado negativo, 19 casos descartados e 10 casos suspeitos seguem em investigação. Ha ainda 192 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.