publicado em 10/04/2020

Dos três casos na UTI, dois estão em uso de respirador (Foto: Reprodução/Internet)

O boletim epidemiológico da Prefeitura de Votuporanga divulgado no início da noite desta sexta-feira, dia 10, confirmou mais um caso positivo de coronavírus no município. Trata-se de um homem, de 50 a 59 anos, com comorbidades e que está em isolamento domiciliar.

Sendo assim, Votuporanga agora chega a cinco casos confirmados de Covid-19. Outros 42 casos ainda aguardam exames no município. Já foram descartados 72 casos que após a realização de exames deram negativo para a doença.



Mais cedo, também nesta sexta-feira, a Santa Casa de Votuporanga divulgou seu informe diário com dois pacientes confirmados com a doença que estão internados na UTI e outros dois suspeitos também internados, um na UTI e outro em ala.



Dos três casos na UTI, dois estão em uso de respirador (um paciente confirmado com a doença e outro suspeito). Vale ressaltar que a Santa Casa de Votuporanga atende também pacientes de outros municípios da regiao.