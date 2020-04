Ofício pede que eles destinem o aumento que receberam para ajudar votuporanguenses afetados financeiramente pelo vírus

publicado em 02/04/2020

Morador protocolou o pedido, escrito à mão, junto à Câmara Municipal

Confira as respostas:

O jornal A Cidade tentou contato nesta quarta-feira (1º) com todos os vereadores da Câmara Municipal de Votuporanga para saber qual a posição deles sobre o ofício protocolado na Casa por um munícipe, pedindo que os vereadores doem o reajuste anual que receberam em seus salários para assistência social aos impactos provocados pela pandemia de coronavírus. Oito não atenderam nossas ligações e dois não quiseram opinar sobre o assunto.Para recordar, Sandro Roberto de Souza, de 52 anos, mais conhecido como Sandro BJ, protocolou o documento, escrito à mão, relatando que a doença assolou financeiramente boa parte da população de Votuporanga e a ação demonstraria que eles se importam com a dificuldade que todos estão passando."Levando em consideração que a maioria de vocês já possui renda suficiente para seu conforto, o que pode ser observado pelos carros que andam e casas que moram, além do salário que já recebem, seria uma forma de demonstrar a população os vossos sentimentos nesse momento em que todos sabem que essa pandemia assolou a maioria dos votuporanguenses financeiramente", diz ele.O reajuste ao qual ele se refere corresponde aos 3,92% aprovados no último dia 23, em meio a pandemia de coronavírus, por unanimidade. O índice, que corresponde a inflação do período, é extensivo aos subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Com o aumento, o salário dos vereadores ficou fixado em R$5.241,74 e o do presidente da Casa em R$ 8.339,56.Isso nós vereadores não decidimos sozinhos. Resolvemos em conjunto.Estou afastado da Câmara por conta do coronavírus. Já faz três sessões que não estou presente e ainda não conversei sobre isso.Não quis opinar sobre o assunto.Eu normalmente já ajudo então, da minha parte, está tranquilo.Não pretendo doar meu reajuste, pois já faço minhas doações para famílias carentes e que passam por dificuldades, acho que quem tem que arcar com isso é o Poder Executivo.Não estou por dentro ainda desse pedido, pois por conta do coronavírus, não estou indo as sessões.Sempre tenho ajudado várias causas do município e várias pessoas com dificuldades. E em um momento como esse, a pessoa que protocolou o pedido só quer se promover para benefício próprio, pois ele demonstra ser candidato a vereador e quer usar o momento complexo da sociedade para seu benefício particular.Já doei mais de 400 máscaras, 200 para a Santa Casa e 200 para a população carente, além de já comprometer mais de 80% do meu salário com meus assessores, que trabalham em prol da comunidade. Se somarmos isso, percebe-se que minha doação é de muito mais do que 3,92%.