Na sessão ordinária desta segunda-feira (27), por oito votos a cinco, foi aprovado o polêmico projeto para a aquisição de três elevadores para o novo Paço Municipal

publicado em 28/04/2020

Cinco vereadores votaram contra o projeto que previa R$ 231 mil para a compra de 3 elevadores para no novo Paço (Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga aprovou, na sessão ordinária desta segunda-feira (27), por oito votos a cinco, o polêmico projeto para a aquisição de três elevadores para o novo Paço Municipal, no valor de R$ 231 mil. Pelo regimento interno da Casa era necessária maioria absoluta, ou seja, exatamente oito votos para a aprovação.A polêmica sobre a iniciativa do Poder Executivo se deu por dois motivos: o momento financeiro do município e do país em razão da pandemia de coronavírus e o os gastos excessivos com a obra que já passa de R$ 13 milhões.“Esse projeto faz parte do financiamento de R$ 20 milhões que a gente aprovou e eu fui contrário. Respeito a opinião de todos, mas entendo que essa obra quando foi licitada era um projeto para R$ 10 milhões, a obra está lá na placa que já está em mais de R$ 13 milhões, agora vem esse projeto para elevadores, daqui a pouco vem outro para ar-condicionado, então não sei daqui a pouco a que valor vai chegar essa obra. Não sou demagogo e nem faço populismo, mas esse não é o momento para estarmos aprovando um projeto dessa envergadura para elevadores”, disse Osmair Ferrari (PSDB) ao se declarar contrário ao projeto.Em sua mesma linha de raciocínio seguiram os vereadores Serginho da Farmácia (PSDB), Chandelly (Podemos), Hery Kattwinkel (PTB) e Rodrigo Beleza (DEM).