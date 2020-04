Um cuidado especial pode fazer a diferença e salvar muitas vidas: fortalecer o sistema imunológico

publicado em 10/04/2020

Enfermeira Haline Morato, que já possui mais de 20 anos de experiência no setor de saúde (Foto: Arquivo Pessoal)

Devido à quantidade crescente de casos do novo coronavírus, essa doença tem se tornado uma grande preocupação em todo o mundo. As medidas de prevenção incluem tomar alguns cuidados básicos de higiene, como lavar frequentemente as mãos com água e sabão e utilizar álcool em gel, ficar em casa, evitar aglomeraçõese não colocar as mãos nos olhos, nariz e boca.Mas além de tudo isso, um cuidado especial pode fazer a diferença e salvar muitas vidas: fortalecer o sistema imunológico e ajudar o corpo a combater as possíveis complicações da doença.Para tratar desse assunto o jornal A Cidade procurou a enfermeira Haline Morato, que já possui mais de 20 anos de experiência no setor de saúde. Ela é a responsável técnica da Clínica Protege, um centro votuporanguense especializado em vacinação de recém-nascidos, crianças, adultos e idosos.Em entrevista exclusiva, ela traz dicas que valem para todas as pessoas, porém, principalmente, para as que fazem parte do chamado grupo de risco. Confira:Vacinas de Pneumonias e Gripe são fundamentais no nosso cenário atual.Essas vacinas não são proteção contra a Covid-19,mas a infecção por esse vírus pode diminuir a defesa pulmonar e favorecer infecções secundárias(pneumonias bacterianas) e piorar o estado do paciente. Manter a vacinação em dia é fundamental para essa pandemia que estamos vivendo.A vacina de pneumonia além da prevenção da doença ela também protege: otites, sinusites, septicemia e meningite pneumocócica. Na Clínica Protege temos dois tipos de vacinas contra pneumonias: Prevenar13: recomendada para bebês a partir de 2 meses, adultos e idosos; e a Pneumocócica 23: recomendada para crianças a partir de 2 anos, que tenham algum fator de risco e idosos a partir de 50 anos.Além dessas existe vacinas que a maioria das pessoas desconhecem como vacina contra dengue (os quatro subtipos), herpes zoster, herpes simples, candidíase, hepatite A, meningite (cinco tipos) e HPV.A procura pelas vacinas da gripe aumentou 200% devido à pandemia, porém os laboratórios importam as quantidades referentes a três anos e nos últimos anos não houve procura pela vacina da gripe, então pode ser que não haja vacina para todo mundo.As vacinas não são caras, cara é a doença!As reações são na maioria dor local porém muito seguras. O que elas podem ter são algumas especificações, como: idade mínima para tomar, alguma doença pré-existente. Trabalhamos com clareza, orientando cada vacina, os cuidados após o recebimento e outras dúvidas.Vacinas para todas as idadesCentro de infusão avançadoHome BabyCurso e qualificação para BabásTeste do PezinhoConsultoria em AmamentaçãoColocação de brincosTreinamento de Primeiros SocorrosServiços de EnfermagemA Clínica Protege conta com uma equipe técnica composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Eles contam com uma tecnologia de ponta, proporcionando total segurança.Rua Sergipe, 3348 - andar superiorProtege Unidade FernandópolisAvenida Manuel Marques Rosa, 911Telefones 17 3422-9157 / 98145-4595 (Votuporanga)Fernandópolis 17- 99781-8481