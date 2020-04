Até o momento, Farmácia Universitária já produziu 250 quilos de álcool em gel para o hospital, que atende, em sua maioria, pacientes do SUS

publicado em 09/04/2020

Como forma de contribuir com o município no combate ao coronavírus, a UNIFEV está produzindo álcool em gel para ser destinado à Santa Casa de Votuporanga, que atende, em sua maioria, pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Até esta semana, já foram entregues 250 quilos ao hospital.

A iniciativa é possível por meio de doações de álcool 96% feitas à Santa Casa, por usinas sucroalcooleiras de toda a região. Toda a fabricação está sendo realizada na Farmácia Universitária, núcleo acadêmico coordenado pelo curso de Farmácia da UNIFEV.

De acordo com a farmacêutica responsável, Gláucia Sargi, especialmente neste período de pandemia, é importante frisar que a fabricação do produto deve ser feita somente em locais especializados.

“Além do ambiente adequado, é fundamental realizar o processo com equipamentos e materiais que garantem a segurança e a qualidade do produto. Aqui no laboratório de manipulação da Farmácia, seguimos todos os padrões técnicos e científicos exigidos”, explicou.

Para o coordenador do curso de Farmácia, Prof. Dr. Roberto Malta, por meio dessa iniciativa a UNIFEV reitera o seu compromisso social com a população de Votuporanga e região. “Ficamos honrados em poder contribuir com a Santa Casa, nossa grande parceira. Além disso, é mais uma oportunidade de aprendizado para os nossos alunos, que utilizam a Farmácia Universitária como prática profissional por meio dos estágios”, finalizou.