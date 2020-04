A atividade foi realizada no dia 5 de abril em parceria com a polícia rodoviária e se estende até a próxima quinta-feira dia 9

publicado em 06/04/2020

Caminhoneiros que passaram pela Euclides da Cunha, no trecho de Votuporanga, receberam as doações ( Foto: Divulgação SestSenat)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãoEm conjunto com a mobilização nacional realizada pelo SestSenat(Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) de todo o Brasil em apoio aos caminhoneiros, a unidade de Votuporanga também realizou o movimentoanteontem.A realização tem comoparceiros o Ministério da Infraestrutura, Polícia Rodoviária Federal, concessionárias de rodovias, empresas e entidades de transporte e órgãos públicos locais, que fazem atendimentos a motoristas profissionais.As equipes distribuem produtos de higiene e de alimentação e orientam sobre medidaspreventivas à covid-19.Na primeira semana, mais de 100 mil motoristas foram atendidos em mais de 200 pontos em todo o Brasil. A ação tem como objetivo apoiar os profissionais do transporte que não podem parar para garantir o abastecimento das cidades e a oferta de serviços essenciais neste momento de crise que vive o país.A segunda fase do projeto se iniciou na sexta-feira (3), e passou a também distribuir 13 mil litros de álcool 70% para auxiliar os caminhoneiros na higienização das mãos e dos veículos. O recebimento do material é fruto de uma parceria com as empresas Ambev, Raizen, Shell, Trizy, Ype e o Ministério da Infraestrutura.Além do álcool, as equipes também estão distribuindo, desde a primeira semana, kits de alimentação e de higiene. A expectativa é alcançar a marca de 100 mil kits distribuídos na primeira fase da ação.A cada dia, novos locais estão sendo incluídos na mobilização atendendo a pedidos que os motoristas têm enviado ao SEST SENAT. “Começamos com 130 pontos. Agora, já passamos de 200 locais de atuação”, afirma o presidente da CNT e dos Conselhos Nacionais do SEST e do SENAT, Vander Costa.A ação em Votuporanga que foi iniciada na segunda semana,contou com a parceria da Polícia Militar Rodoviária e distribui os kits de higiene e de alimentação, para todos os motoristas que transitaram pela rodovia Euclides da Cunha, na manhã de anteontem.Segundo informações do SestSenat, a segunda fase da campanha de mobilização nacional será estendida até a quinta-feira (9).“Os motoristas profissionais são fundamentais para garantir o abastecimento de produtos e a continuidade de serviços essenciais no país, principalmente em um momento de crise como este. O SEST SENAT tem uma responsabilidade social e não poderia, mesmo diante das dificuldades impostas, deixar de apoiar esses trabalhadores”, explica o presidente da CNT e dos Conselhos Nacionais do SEST e do SENAT, Vander Costa.