publicado em 01/04/2020

Bispo Dom Moacir Aparecido de Freitas ( Foto: Divulgação/Catedral Nossa Senhora Aparecida)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brPor conta do avanço do contágio do coronavírus (covid-19) e as recomendações do isolamento social pelas autoridades da saúde, o bispo de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido de Freitas, decretou que as celebrações serão realizadas sem a presença dos fiéis.De acordo com o decreto, serão realizadas na igreja matriz de todas as paróquias as celebrações da Semana Santa sem a presença do povo, somente com a presença dos ministérios necessários para as celebrações transmitidas ao vivo pelos meios de comunicação existentes no território paroquial, “com adequada divulgação aos fiéis para participarem em seus lares e manterem-se unidos a sua igreja paroquial”.No Domingo de Ramos, por exemplo, haverá o rito da benção dos ramos, “visto que eles serão também usados para a celebração de cinzas no próximo ano”. No entanto, não será realizada a tradicional procissão.A “Missa do Crisma, Benção dos Santos Óleos e Unidade Sacerdotal” está suspensa e será transferida para o dia 4 de agosto, Dia do Padre, às 9h, na Catedral.A Diocese de Votuporanga é composta por 30 paróquias em 25 municípios: Álvares Florence, Américo de Campos, Buritama, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Lourdes, Macaubal, Magda, Monções, Nhandeara, Nova Luzitânia, Parisi, Paulo de Faria, Planalto, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Tanabi, Turiúba, União Paulista, Valentim Gentil, Votuporanga e Zacarias.