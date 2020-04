Encontros estão sendo realizados frequentemente para o aprimoramento das estratégias de prevenção e enfrentamento ao Covid-19

publicado em 09/04/2020

Com casos testados positivamente para o novo Coronavírus no Município, a Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria Municipal da Saúde tem reforçado as medidas de planejamento e estruturação nas áreas de vigilância e assistência frente à pandemia. A Secretária da Saúde, Márcia Reina reuniu-se na tarde desta quarta-feira (8/4) com profissionais de saúde do Município, representantes dos Hospitais locais, Santa Casa e Casa de Saúde; para discutir as ações implementadas no Município.

Esses encontros estão sendo realizados frequentemente para o aprimoramento das estratégias de prevenção e enfrentamento ao Covid-19 no Município. Todas elas são fundamentadas no conhecimento atual sobre o novo vírus e estão em consonância com as orientações do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde.

O encontro serviu para a atualização do Plano, principalmente, se o Município registrar mais casos confirmados. Foram discutidas ainda novas formas de padronização das notificações de casos suspeitos e positivos à Vigilância Epidemiológica do Município.

Na ocasião, a Secretária da Saúde enalteceu a atuação dos profissionais de saúde de todo o Município envolvidos neste enfrentamento à pandemia do Covid-19. “Momentos de dificuldade nos trazem sempre desafios. Portanto, mais do que nunca a união de todos os nossos esforços, autoridade sanitária e profissionais de saúde, se faz necessária e fundamental para preservar a saúde pública”.